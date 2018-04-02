О крупных хищениях в корпорации «Сумма» было известно еще в 2014 году

В закладки

Москва, 2 апреля. Заместитель генерального директора международной антикоррупционной организации «Транспэренси Интернешнл России» Илья Шуманов рассказал, как четыре года назад заподозрил что-то неладное на подконтрольных группе «Сумма» объектах.

В Калининграде группа компаний «Сумма», в которую входила компания «Глобалэлектросервис», начала подготавливать строительную площадку для создания стадиона «Балтика Арена» к ЧМ-2018. По словам Шуманова, было принято решение исследовать качество песка. Как оказалось, в песке в большом количестве содержался суглинок, который не позволил бы воде уходить в грунт. Также на объекте не стояли весы, которые могли бы показать, какое количество песка было привезено на стройплощадку. Отмечается, что расследование шло медленно, однако с приходом Антона Алиханова(губернатор Калининградской области) активизировалось.

Также Шуманов отметил, что «Сумма» принимала участие в строительстве петербургского стадиона на Крестовском острове. Им необходимо было увеличить площадь на острове под стадионом. По предварительным данным ущерб оценивается в 600 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что против совладельцев «Суммы» возбудили уголовное дело по трем статьям. По словам пресс-секретаря московского Тверского суда Анастасии Дзюрко, речь идет о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.