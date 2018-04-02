Эксперты ОЗХО дадут заключение лишь по химсоставу вещества в деле Скрипаля

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Москва, 12 апреля. Эксперты Техсекретариата Организации по запрещению химоружия смогут дать заключение лишь по химическому составу вещества, которым были отравлены шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил журналистам в понедельник постпред Российской Федерации при ОЗХО Александр Шульгин.

«Техническая экспертиза сможет дать лишь один результат — по химическому составу вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения и без возложения ответственности», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов, связанных с расследованием дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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