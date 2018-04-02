Это выглядит искусственно и несерьезно: политолог подвел итоги митинга в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге состоялся митинг, протестующие требовали сохранить прямые выборы мэра. По некоторым оценкам, к акции присоединились от 1700 до двух тысяч человек. Организатором акции выступил мэр города Евгений Ройзман.

Показательно, что выйти на улицы Екатеринбурга призывали журналист Ксения Собчак и блогер Алексей Навальный. То есть, с учетом той кампании, которую они развернули в социальных сетях, можно констатировать, что акция провалилась.

«Если обратиться к статистике правоохранительных органов, то они, вероятно, предоставят еще меньшие цифры по количеству участников этой акции. Суть не в том, сколько людей вышло на митинг, тысяча или полторы тысячи, либо акция не собрала и тысячи участников. В городе, в котором проживает полтора миллиона человек, на улицы вышло менее 0,1% населения, даже при активном стимулировании протестной активности», — говорит политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Собеседник Федерального агентства новостей обратил внимание, что даже при активной стимуляции протестной активности всевозможного рода митинги собирают все меньше и меньше людей.

«Этот процесс мы можем наблюдать на акциях Навального, которые, несмотря на миллионные зарубежные инвестиции, собирают все меньше и меньше народа. Точно такая же история и у Ройзмана. То есть людям это неинтересно. Людям не интересна политика, больше всего людей интересует качество жизни и гарантии безопасности, сегодня мы это видим очень отчетливо», — продолжает политический аналитик.

Он напомнил, что выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамске и трагическая гибель 64 человек во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове спровоцировали стихийные протестные акции.

«Да, условные политики тоже пытались «оседлать» эту протестную волну. Но эти митинги — они не про политику, они про вонь, про то, что людям нечем дышать. Экологические вопросы касаются качества жизни. Акция в Кемерове — она про вопрос безопасности. Дело даже не в самом пожаре, пожары случаются. Но такого значительного количества жертв не должно было быть, необходимо соблюдать все нормативы и правила противопожарной безопасности. Однако некие силы все равно попытались воспользоваться ситуацией, устроив провокацию, — сыграть решили на недоверии к местным властям, муссировались слухи о том, что в действительности погибло гораздо больше людей», — говорит Алексей Мартынов.

По его словам, когда речь заходит о реальных проблемах, люди гораздо охотнее выходят на протестные акции для того, чтобы защитить свои интересы, консолидация граждан происходит на всех уровнях.

«Я вас уверяю, что если не считать тех людей, которые стали объектом целенаправленной стимуляции протестной активности, ни сам товарищ Ройзман, ни способы его реинкарнации в отдельно взятом городе никого не интересуют. Эта акция выглядит искусственно и несерьезно», — заключил политолог.

Он также напомнил, что ранее Ройзман призывал к бойкоту президентских выборов, а теперь требует сохранить прямые выборы мэра в Екатеринбурге.

«Ройзман вместе со своим другом Навальным призывал к бойкоту выборов президента. Выглядели они оба смешно, потому что с одной стороны, они риторически охмуряли молодое поколение прекраснодушными лозунгами про справедливость, демократию и честные выборы, а с другой стороны, сами призывали к нарушению принципов демократии путем бойкота выборов.

Теперь же, когда речь зашла про выборы мэра Екатеринбурга, Ройзман занял прямо противоположную позицию, он призывает: «Все на выборы, голосуйте за меня!» — иронично отметил Алексей Мартынов.

Стоит отметить, что должность главы Екатеринбурга является представительской — де-факто мэр имеет свой кабинет, зарплату, автомобиль, ездит в загранкомандировки, ведет заседания думы и подписывает ее решения. Реальные финансово-хозяйственные полномочия закреплены за главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом, который выбирался депутатами думы из предложенных конкурсной комиссией кандидатур.

А согласно одобренному местными властями закону, теперь глава Екатеринбурга одновременно будет являться и главой местной администрации, и будет избираться думой из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

«Даже неопытные дети, которым изрядно задурили головы навальные, ройзманы и прочие, начали осознавать реальное положение вещей. И даже в этом возрастном сегменте Навальный и Ройзман теряют поддержку и сторонников. В нашей стране одними деньгами — именно в нашей стране, я подчеркну, мы же не Украина, чтобы собирать майданы на площадях — ничего не решить. В России очень немногие готовы участвовать в подобных акциях за деньги», — рассуждает Алексей Мартынов.

Он напомнил, что ранее Навальный во всех крупных городах открывал «штабы», а также планировал вывести людей на улицы для участия в протестных акциях, осваивая зарубежное финансирование.

«В итоге он везде собирал точно такое же количество людей, какое сегодня показал Ройзман — менее 0,1% населения. Это все несерьезно. Видимо, это подходит для отчета перед зарубежными спонсорами, похоже, им достаточно пары фотографий, сделанных с нужного ракурса. Но вряд ли это подходит для каких-то серьезных политических оценок», — заключил Алексей Мартынов.

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