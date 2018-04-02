Прикрутить краник Путин может и на Украине: в Киеве признали, что бороться с «Северным потоком-2» бессмысленно

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Киев, 2 апреля. Украина не понимает или отказывается понимать, что строительство «Северного потока-2» уже не остановить. После того, как Германия, один из основателей ЕС, плевала на позицию восточноевропейских стран относительно проекта, в Киеве должны признать, что бороться с «Северным потоком-2» бессмысленно.

Таким мнением поделился бывший пресс-секретарь украинской компании «Нафтогаз» Валентин Землянский.

«Проект чисто экономический, во-первых. Во-вторых, он дает политические дивиденды Германии. Германия как одна из основателей Евросоюза плевала на позицию восточноевропейских стран. Давайте наконец объективно смотреть на ситуацию», – заявил Землянский в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что экономические интересы Украины не совпадают с европейскими, и Киеву пора понять, что ЕС и Германия «втрое выиграют от реализации «Северного потока-2».

Отвечая на вопрос о том, может ли случиться такой сценарий, что президент России Владимир Путин «прикрутит краник», закрыв путь голубому топливу в Европу, Землянский отметил, что «прикрутить краник Путин может и на Украине».

«А что ему мешает прикрутить его, если газ будет идти украинским маршрутом?» – задал риторический вопрос бывший пресс-секретарь «Нафтогаза».

Напомним, в конце марта власти ФРГ выдали разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Таким образом компания Nord Stream 2, строящая трубопровод, получила все разрешения от Германии для реализации проекта.

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