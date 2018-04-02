Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Эксперт связал новость о строительстве храма мормонов в России с назначением Хантсмана послом США
Весь мир
Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт связал новость о строительстве храма мормонов в России с назначением Хантсмана послом США

    20:15  2 Апреля 2018  /обновлено: 20:21  02 Апреля 2018
    328

    Эксперт связал новость о строительстве храма мормонов в России с назначением Хантсмана послом США Москва, 2 апреля. Известный российский ученый, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, доктор философии Александр Дворкин рекомендовал Федеральному агентству новостей обратить особое внимание на то факт, что новость о строительстве храма в нашей стране появилась спустя полгода после назначения Джона Хантсмана на должность посла США в России.

    «Джон Хантсман не просто мормон, миллиардер и очень жесткий политический деятель — он относится к тайной элите храмовых мормонов», — говорит Дворкин.

    Другая особенность, которую Дворкин также назвал символичной, по его мнению, в том, что после строительства подобного же храма в Киеве на Украине произошел Майдан.

    «Да, тот самый Майдан, повлекший за собой страшные последствия на территории всей Украины, начался именно после строительства мормонской церкви в Киеве, — подтверждает ученый. — Будем надеяться, что это лишь заявление о намерениях, а не реальные планы».

    Дворкин добавил, что численность мормонов в нашей стране не так высока — по приблизительным данным, не более 11 тысяч человек. Как правило, они арендуют помещения для своих сборов — молитвенные дома. Также у них есть жесткое правило мормонской десятины — обязательного пожертвования в размере до 27-28 % от всего дохода конкретного человека.

    «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней с базовым капиталом более 30 млрд долларов не просто финансовая пирамида, это огромная транснациональная и бизнес-корпорация, — уверяет Дворкин. — Им принадлежат огромные земельные участки в разных странах, различная промышленность, они имеют влияние во многих сферах мирового бизнеса. Как один из небольших примеров, всем известная сеть отелей Marriott».

    Напомним, что в феврале 2015 года Церковь мормонов собиралась построить храм в Новосибирске. Тогда новость вызвала общественный резонанс, а вместе с ним неизбежные протесты и пикеты.
     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Арина Раевская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #религия #америка #церковь #хантсман #секта #мормоны
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

      23:25 2 Апреля 2018 2022
      Читать
      21:51
      Вчера

      Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване
      21:34
      Вчера

      Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах
      18:40
      Вчера

      Россия отзывает допуски Tajik Air и Somon Air на ряд маршрутов с 5 апреля
      18:08
      Вчера

      Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 
      16:25
      Вчера

      Мормонским храмам в России не место — Андрей Кураев

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018 281

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1177

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      7193

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      5016

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4893
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      21:27   2 Апреля 2018
      501
      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      20:22   2 Апреля 2018
      658
      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      18:32   2 Апреля 2018
      3351
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      45132