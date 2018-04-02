Эксперт связал новость о строительстве храма мормонов в России с назначением Хантсмана послом США

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Москва, 2 апреля. Известный российский ученый, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, доктор философии Александр Дворкин рекомендовал Федеральному агентству новостей обратить особое внимание на то факт, что новость о строительстве храма в нашей стране появилась спустя полгода после назначения Джона Хантсмана на должность посла США в России.

«Джон Хантсман не просто мормон, миллиардер и очень жесткий политический деятель — он относится к тайной элите храмовых мормонов», — говорит Дворкин.

Другая особенность, которую Дворкин также назвал символичной, по его мнению, в том, что после строительства подобного же храма в Киеве на Украине произошел Майдан.

«Да, тот самый Майдан, повлекший за собой страшные последствия на территории всей Украины, начался именно после строительства мормонской церкви в Киеве, — подтверждает ученый. — Будем надеяться, что это лишь заявление о намерениях, а не реальные планы».

Дворкин добавил, что численность мормонов в нашей стране не так высока — по приблизительным данным, не более 11 тысяч человек. Как правило, они арендуют помещения для своих сборов — молитвенные дома. Также у них есть жесткое правило мормонской десятины — обязательного пожертвования в размере до 27-28 % от всего дохода конкретного человека.

«Церковь Иисуса Христа Святых последних дней с базовым капиталом более 30 млрд долларов не просто финансовая пирамида, это огромная транснациональная и бизнес-корпорация, — уверяет Дворкин. — Им принадлежат огромные земельные участки в разных странах, различная промышленность, они имеют влияние во многих сферах мирового бизнеса. Как один из небольших примеров, всем известная сеть отелей Marriott».

Напомним, что в феврале 2015 года Церковь мормонов собиралась построить храм в Новосибирске. Тогда новость вызвала общественный резонанс, а вместе с ним неизбежные протесты и пикеты.



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