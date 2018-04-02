Судовладелец надеется на освобождение экипажа судна «Норд» на Украине

В закладки

Симферополь, 2 апреля. Экипаж арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» должен быть освобожден. Об этом сообщила пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

По словам Анны Шевелевой, никаких оснований для удержания экипажа судна нет. Также она добавила, «Норд» задержан противоправно, а действия пограничников представляют опасность для десяти членов экипажа, которые являются гражданами России.

Стало известно, что Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».Также суд Украины арестовал судно «Норд» 30 марта, а капитану предъявили обвинение в нарушении правил пересечения госграницы страны. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет суд, который освободит экипаж, потому что все лица удерживаются незаконно», — цитирует РИА Новости Анну Шевелеву.

Напомним, что в конце марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», которое следовало под флагом России, в Азовском море.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.