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Сочи, 2 апреля. Пожар в жилом доме в Сочи локализован, площадь возгорания достигала 600 квадратных метров.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, из здания было эвакуировано 50 человек, из них — 15 детей. По имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Сочи загорелся 5-этажный дом. Возгорание произошло на кровле, пожару был присвоен 3-й номер сложности. В тушении огня участвуют более 130 сотрудников пожарной службы и 39 единиц техники.

Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

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