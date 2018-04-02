РФ не примет результатов расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

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Москва, 2 апреля. Власти России не примут никаких результатов расследования дела об отравлении в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля в том случае, если в нем не будут участвовать российские эксперты. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты... Мы выступаем за проведение всестороннего открытого непредвзятого расследования. Россия готова к этому», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно предварительной информации, пострадавшие якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».

Непосредственно премьер Великобритании Тереза Мэй поспешила обвинить в причастности к данному инциденту «российскую сторону». Однако в министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили тот факт, что подобная авантюра для Москвы попросту недопустима.

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