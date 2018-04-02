«Вместо перестройки проведем перестрелку»: в РФ ответили поляку, раскрывшему цель нападок Запада

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Польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что история с отравлением Скрипалей — это «месседж всем врагам Запада, тем, кто готов идти против него». Однако в России его заявление подвергли жесткой критике.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале поляк объяснил, что под «врагами Запада» он имел в виду не только Россию, но и Белоруссию, Иран, Северную Корею…

«Это все страны, которые выступают против Евросоюза и НАТО, — сказал Мацейчук. — Все страны, которые не хотят жить по правилам либеральной демократии».

Ведущий программы Артем Шейнин поинтересовался у поляка, является ли в таком случае врагом Запада Китай, ведь он не живет по правилам либеральной демократии.

«Конечно, мы не готовы пока бороться с Китаем. Сначала надо навести порядок с вами, с русскими, а потом пойдем до китайцев», — ответил польский журналист.

Тогда ведущий уточнил у него, в чем заключается этот порядок, и услышал ответ, что Западу «было бы очень приятно провести в России вторую перестройку».

«А что, если вместо перестройки мы проведем перестрелку?» — спросил Шейнин у Мацейчука, раскрывшего истинную цель нападок Запада на Россию.

На это Томаш Мацейчук предположил, что тогда будет война и, вероятно, России придется «очень тяжело».

«Томаш, вы сказали, что будете давить, пока мы не заживем по правилам либеральной демократии. А не противоречит ли такой подход самому смыслу либеральной демократии: давить, пока не захотите жить счастливо? Железной рукой вас загоним в счастье, так?» — спросил у Мацейчука соведущий программы Анатолий Кузичев.

«Нет, не противоречит, потому что это борьба против авторитарного режима», — ответил ему поляк.

«Но ведь многие проявления этой либеральной демократии вам в Польше не нравятся. Например, разрешения на свободу абортов, гомосексуальные браки. Вы-то эту часть не принимаете, но вас никто насильно в эту историю не загоняет», — заметил Шейнин.

«Мы в одной команде. А вы против этой команды. Вот и получаете холодную войну. Против вашей страны идет информационная война. Это артподготовка», — сказал Мацейчук.

«Томаш, ты как-то запутался между либеральными ценностями, принуждением, артподготовкой и суверенитетом», — сделали вывод ведущие политического ток-шоу.

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