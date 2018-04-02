Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

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Москва, 2 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что формирование единого правового пространства РФ и Белоруссии является одним из главных направлений в сотрудничестве стран. Об этом говорится в приветствии российского лидера тем, кто празднует в понедельник День единения народов России и Белоруссии.

По словам главы государства, Россия и Белоруссия в рамках союзного строительства смогли качественно повысить уровень двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Путин указал на то, что в настоящее время высокими темпами развиваются контакты между деловыми и академическими кругами, а также общественными организациями двух стран, диалог по парламентской линии, межрегиональные связи.

«В числе приоритетных задач — формирование единого правового пространства, сближение систем образования, совершенствование механизмов торгово-экономических обменов», — отметил президент.

Напомним, ранее Путин выразил уверенность, что РФ и Белоруссия, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

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