Пьяные солдаты из США угодили в полицию после драки в румынском ночном клубе

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Бухарест, 2 апреля. Полиция Румынии задержала американских военнослужащих, устроивших дебош в ночном клубе в городе Крайове.

По информации местных СМИ, семеро солдат из США неплохо провели вечер и, заметно опьянев, решили покинуть клуб, не оплатив счет. Когда их догнали сотрудники охраны увеселительного заведения, завязалась драка.

Умерить пыл американцев смогли только полицейские, вызванные на место инцидента. Стражи порядка надели на нарушителей закона наручники и доставили в отделение.

7 American soldiers detained in Romania because of a fight at a nightclub https://t.co/LTvkJ89YPa pic.twitter.com/1tjtCpHsFB — VOP World News (@VOP_World) April 2, 2018

Пятеро из семи угодивших в полицию военнослужащих были оштрафованы, представители ВМС США подтвердили информацию о драке, уточнив, что будет проведено внутреннее расследование.

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