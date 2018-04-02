Школьники из Германии остались в восторге от крымского «Артека»

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Симферополь, 2 апреля. Школьники из Германии посетили международный детский центр «Артек» в воскресенье, 1 апреля. Подростки приехали в Крым, чтобы принять участие в Днях Российско-немецкой детской народной дипломатии.

Десять школьников начали знакомство с «Артеком» с возложения цветов памятному знаку в честь Саманты Смит. После чего подростки отправились смотреть новую «Артек-арену» и исторический дворец «Суук-Су», посетили Музей космонавтики, лаборатории робототехники, авиамоделирования.

«Немецких школьников поразил масштаб строительства нового лагеря «Солнечный» и в целом масштаб «Артека», который они смогли осмотреть со смотровых площадок», — сообщает пресс-служба центра.

Один из немецких школьников отметил, что детский центр современный, дети могут учиться и отдыхать в нем.

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