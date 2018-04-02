«Ползком обследовали помещения»: Пучков поблагодарил пожарных, которые до конца выполнили долг в Кемерово

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Москва, 2 апреля. Пожарные, которые тушили горящий торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, выполнили свой долг до конца. Об этом в понедельник заявил глава МЧС России Владимир Пучков, который лично координировал работу спасателей.

По его словам, пожарные работали с огромными риском для жизни, учитывая быстрое распространение огня и опасность обрушения перекрытий.

«Несмотря на этот риск, пожарные шли вперед, ползком обследовали помещения, все уголки этого страшного торгового центра, на корточках переключали баллоны с воздухом, который быстро заканчивался. Но они выполнили свой долг до конца», — отметил Пучков.

Глава МЧС подчеркнул, что спасатели в тот день вывели из горящего здания 700 человек, их работа — сражаться с пожарами, стихийными бедствиями и, к сожалению, с безалаберностью людей.

Напомним, что жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, по другой — произошло замыкание проводки.

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