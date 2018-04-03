Сирия новости 3 апреля 07.00: курды продолжают аресты и принудительную мобилизацию в Ракке; ИГ атаковало SDF на левом берегу Евфрата

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Сирия, 3 апреля. Курды продолжают аресты и принудительную мобилизацию в Ракке; ИГ1 атаковало SDF на левом берегу Евфрата; «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовало переговорную делегацию «Джебхат Тахрир Сурия» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии»: проводят аресты и принудительную мобилизацию местного населения в провинции Ракка.

«Исламское государство»:1 выбило «Демократические силы Сирии» из города Аль-Бахра на левом берегу Евфрата провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовало делегацию «Джебхат Тахрир Сурия», прибывшую для переговоров в Идлиб.

Международная коалиция: перебросила 300 военнослужащих США в Манбидж.

ВС Турции: создают полицейские подразделения на территории кантона Африн.

Провинция Алеппо

По информации источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), в кантоне Африн началось создание полицейских подразделений, которые будут насчитывать несколько сотен человек. Кроме этого, на территории подконтрольных турецким силам на севере провинции Алеппо был введен комендантский час, запрещающий передвижения мирного населения с семи часов вечера и до семи часов утра.

Как сообщает арабское информагентство FuratFM, в город Манбидж, подконтрольном «Демократическим силам Сирии» и силам международной коалиции, прибыло подкрепление из 300 военнослужащих Вооруженных сил США. Отмечается, что это было сделано, чтобы не допустить атак со стороны ВС Турции и протурецких вооруженных группировок на поддерживаемые США курдские вооруженные формирования.

Напомним, после взятия под контроль бывшего кантона Африн турецкая операция «Оливковая ветвь» должна продолжиться в городе Манбидж. Ее целью по-прежнему являются курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими организациями.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ливанское информагентство Al-Masdar News пишет, что боевики «Исламского государства» атаковали позиции «Демократических сил Сирии» на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. По неподтвержденным данным, в результате нападения ИГ курдские вооруженные формирования были выбиты из стратегически важного города Аль-Бахра. Как отмечает издание, если информация о взятии боевиками города подтвердится, это будет означать серьезные проблемы для SDF, поскольку на данный момент в провинции Дейр-эз-Зор у них нет достаточных сил для того, чтобы вернуть контроль над Аль-Бахрой.

Провинция Идлиб

Как сообщает интернет-издание Syria Call, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали делегацию, представляющую группировки «Джебхат Тахрир Сурия» и «Сукур аль-Шам» на въезде в город Идлиб. Ряд лидеров оппозиционных «Хайят Тахрир аш-Шам» бандформирований, среди которых были Джабер Али Баша, Ала Фаххэм и Абу Захер Сокур, направлялись для переговоров о перемирии, однако были задержаны.

Источник в Telegram (@semenovkirill) считает, что даже если перемирие при посредничестве группировки «Файлак аш-Шам» будет установлено, конфликт между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» все равно возобновится впоследствии, поскольку «черта» уже пройдена. В ходе более чем месяца боев, только «Хайят Тахрир аш-Шам» потерял 423 боевика убитыми и от 200 до 400 — пленными. Потери «Джебхат Тахрир Сурия» сопоставимы.

Провинция Ракка

Как сообщает источник в Twitter (@soheb9933), курдские вооруженные формирования создают штаб военной полиции в деревне Аль-Буха, расположенной в 17 километрах к северо-западу от населенного пункта Айн-Исса. Отмечается, что в данном районе уже начались аресты местного арабского населения и их принудительной мобилизации в ряды «Демократических сил Сирии».

Напомним, что подобная политика уже привела к созданию на подконтрольных курдским формированиям территориях провинции Ракка вооруженных ополчений из числа местного населения. Например, ранее «Народное сопротивление Ракки» обстреляло штаб США в районе города Айн-Исса, позднее выпустив заявление, что продолжит борьбу против присутствия проамериканских сил на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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