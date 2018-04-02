Сирия: фонд Ахмата Кадырова развернул пункты оказания помощи в Дамаске и Алеппо

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Москва, 2 апреля. Сотрудники регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата Кадырова организовали раздачу гуманитарной помощи в Сирии. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, на территории САР открыты сразу три пункта оказания помощи нуждающимся.

«РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему в ходе военных действий населению. Они действуют в городах Латакия, Дамаске и его пригородах, а также Алеппо и его пригороде…» — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что каждый день продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости обеспечиваются более 10 тысяч человек. Оказание помощи координируется с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

Напомним, ранее стало известно, что из Восточной Гуты выведено уже более 41 тысячи боевиков. Вывод согласившихся сложить оружие боевиков осуществляется через гуманитарные коридоры. Они были открыты в регионе в начале марта по поручению президента РФ Владимира Путина.

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