В Москве прошло заседание оргкомитета Конгресса африканских диаспор

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Москва, 2 апреля. В Москве состоялось заседание оргкомитета Конгресса африканских диаспор. Как информирует пресс-служба общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России», на встрече присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Африки и РФ, а также руководители национальных объединений из российских городов.

«Федерация мигрантов России» ведет активную работу с главами национальных диаспор стран, из которых в Россию исходит основной поток трудовых мигрантов — это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Общественная организация считает необходимым наладить отношения с этими мигрантами, так как в России на данный момент проживает порядка нескольких десятков тысяч выходцев из Африки. Для этого ФМР займется созданием Конгресса африканских диаспор. Основная цель — это поддержка и содействие гражданам африканских стран, которые проживают на территории Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время Россия возвращается в Африку. По словам специалистов, африканский рынок является для российского бизнеса «непаханным полем». Особенно перспективно сотрудничество РФ с Мадагаскаром, который сегодня активно привлекает иностранные инвестиции.

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