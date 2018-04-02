Биометрический контроль на границе Украины с начала года прошли 96 тысяч граждан РФ

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Киев, 2 апреля. С начала 2018 года около 96 тысяч граждан Российской Федерации прошли биометрический контроль на украинской границе. Об этом журналистам в понедельник рассказал руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Он напомнил о том, что система биометрического контроля функционирует на авиационных и международных пунктах пропуска.

«Обязательную фиксацию биометрических данных используют согласно списку, утвержденному Советом нацбезопасности и обороны Украины. В этот список входит 70 стран, в том числе и Россия. На сегодня биометрией воспользовались 136 тысяч человек, из них 96 тысяч – россияне», — подчеркнул он в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, ранее экс-председатель правительства Украины Николай Азаров раскритиковал решение Киева о введении трехэтапной системы биометрического контроля при пересечении российско-украинской границы.

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