Три российских дипломата покинули Литву в связи с «делом Скрипаля»

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Вильнюс, 2 апреля. Российские дипломаты, объявленные Вильнюсом персонами нон грата, покинули территорию Литвы. Об этом сообщили в понедельник в российском посольстве в прибалтийском государстве.

«Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки», — приводит РИА Новости комментарий представителя дипломатической миссии.

Напомним, ранее МИД Литвы объявил нежелательным нахождение на территории страны трех дипломатов из РФ. Им дали неделю на то, что покинуть Литву.

Вильнюс присоединился к антироссийской кампании, инициированной Лондоном в связи с так называемым «делом Скрипаля», расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ, которое произошло на территории Великобритании в начале марта.

В ответ на недружественные действия западных стран Россия также выслала ряд иностранных дипломатов — в том числе, трех представителей Литвы.

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