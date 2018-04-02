Находящаяся в СИЗО Савченко предложила украинцам прочитать «Изменение политической системы»

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Киев, 2 апреля. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая арестована по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написала письмо в следственном изоляторе. В нем она предложила гражданам Украины прочитать концепцию «Изменение политической системы», которая разработана ее политической партией.

В предлагаемой концепции написано о необходимости проведения переписи населения Украины. Предлагается изменить избирательную систему, реформировать судебную и правоохранительную системы, а также изменить административный строй государства конституционным путем.

В опубликованном на странице в Facebook письме Надежда Савченко задается вопросом, почему данная концепция нужна украинцам.

«Она основывается на естественном укладе-мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности».

Савченко отметила, что Украине нужна смена политической системы, а также обновленная, возобновленная конституция Украины.

Напомним, 22 марта Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности, а после была арестована. Ее подозревают в том, что она якобы планировала устроить теракт в Раде.

Вера Савченко сообщила, что состояние ее сестры, которая находится в следственном изоляторе, ухудшилось из-за голодовки.

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