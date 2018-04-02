Удар по бессознательному: в России прокомментировали версию о «гречке-убийце» в деле Скрипаля

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По версии британского таблоида The Sun, Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить с помощью гречки, которую привезла знакомая Юлии из России. А CNN сообщило, что Скрипалей отравили по указу Кремля, но с оговоркой «вероятно». Работу западных журналистов оценили в России.

Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, считает, что британцы очень умело используют информационный повод, хотя, на первый взгляд, публикация The Sun о «гречке-убийце» воспринимается как шутка.

«Я бы воспринял эту публикацию как стеб, как и все люди, которые едят гречку, бородинский хлеб, свеклу и прочие непонятные для европейцев продукты. Читатели The Sun, думаю, тоже пойдут по этому пути. Эта публика решений не принимает, но это создание общего информационного поля, консолидация общества вокруг истории «Русские отравили Скрипалей». Там все производится таким способом», — сказал Александр Сытин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это ужасно смешно, если бы не было грустно. Представьте, что вы читатель The Sun, вас миллионы, именно ваше мнение представляется тем самым общественным консенсусом. Вас постоянно грузят цепочкой ассоциаций. Например, повторяя изо дня в день, что яд засунули в борщ. Когда слова «яд» и «борщ» постоянно стоят рядом, каким бы умным вы не были, на вас это подействует. И у них уже нет сомнений, что русские отравили», — высказал свое мнение ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Понятно, что с гречкой — это перебор, — считает советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. — Но если убрать перекосы и перегибы, вроде этой гречки и прочего бреда, который публикуют таблоиды, то суть останется неизменной. До сегодняшнего дня никто внутри самой Великобритании не услышал ничего внятного, ничего четкого, объясняющего, что же произошло и какие конкретно доказательства, материалы и документы заставили премьер-министра заявить о причастности России к попытке ликвидации изменника родины и его дочери».

Хинштейн уверен, что вся эта история с делом Скрипалей — следствие политики, основывающейся на том, что все, что есть в мире плохого, исходит от России.

«Но речь не идет лишь о пропагандистской машине или истерии. Речь идет о конкретных действиях, которые не идут на пользу международным отношениям и не улучшают наше взаимопонимание с другими странами. Важно еще и то, что когда бьют на бессознательное с помощью гречки, борща и так далее, это направлено на либеральную часть нашего общества, для которых, как в 80-е годы, все, что сообщало «Радио свобода», было правдой, а все, что писала газета «Правда», было ложью», — добавил Александр Хинштейн.

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