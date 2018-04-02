Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Удар по бессознательному: в России прокомментировали версию о «гречке-убийце» в деле Скрипаля
Весь мир
Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Удар по бессознательному: в России прокомментировали версию о «гречке-убийце» в деле Скрипаля

    19:14  2 Апреля 2018
    1700

    «Гречка — это перебор»: в России оценили «искусность» западной пропагандистской машины

    По версии британского таблоида The Sun, Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить с помощью гречки, которую привезла знакомая Юлии из России. А CNN сообщило, что Скрипалей отравили по указу Кремля, но с оговоркой «вероятно». Работу западных журналистов оценили в России.

    Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, считает, что британцы очень умело используют информационный повод, хотя, на первый взгляд, публикация The Sun о «гречке-убийце» воспринимается как шутка.

    «Я бы воспринял эту публикацию как стеб, как и все люди, которые едят гречку, бородинский хлеб, свеклу и прочие непонятные для европейцев продукты. Читатели The Sun, думаю, тоже пойдут по этому пути. Эта публика решений не принимает, но это создание общего информационного поля, консолидация общества вокруг истории «Русские отравили Скрипалей». Там все производится таким способом», — сказал Александр Сытин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Александр Сытин

    «Это ужасно смешно, если бы не было грустно. Представьте, что вы читатель The Sun, вас миллионы, именно ваше мнение представляется тем самым общественным консенсусом. Вас постоянно грузят цепочкой ассоциаций. Например, повторяя изо дня в день, что яд засунули в борщ. Когда слова «яд» и «борщ» постоянно стоят рядом, каким бы умным вы не были, на вас это подействует. И у них уже нет сомнений, что русские отравили», — высказал свое мнение ведущий программы Анатолий Кузичев.

    Александр Хинштейн

    «Понятно, что с гречкой — это перебор, — считает советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. — Но если убрать перекосы и перегибы, вроде этой гречки и прочего бреда, который публикуют таблоиды, то суть останется неизменной. До сегодняшнего дня никто внутри самой Великобритании не услышал ничего внятного, ничего четкого, объясняющего, что же произошло и какие конкретно доказательства, материалы и документы заставили премьер-министра заявить о причастности России к попытке ликвидации изменника родины и его дочери».

    Хинштейн уверен, что вся эта история с делом Скрипалей — следствие политики, основывающейся на том, что все, что есть в мире плохого, исходит от России.

    «Но речь не идет лишь о пропагандистской машине или истерии. Речь идет о конкретных действиях, которые не идут на пользу международным отношениям и не улучшают наше взаимопонимание с другими странами. Важно еще и то, что когда бьют на бессознательное с помощью гречки, борща и так далее, это направлено на либеральную часть нашего общества, для которых, как в 80-е годы, все, что сообщало «Радио свобода», было правдой, а все, что писала газета «Правда», было ложью», — добавил Александр Хинштейн.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #александр хинштейн #анатолий кузичев #сергей скрипаль #дело скрипаля #дело скрипалей #александр сытин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

      23:25 2 Апреля 2018 2022
      Читать
      21:51
      Вчера

      Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване
      21:34
      Вчера

      Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах
      18:40
      Вчера

      Россия отзывает допуски Tajik Air и Somon Air на ряд маршрутов с 5 апреля
      18:08
      Вчера

      Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 
      16:25
      Вчера

      Мормонским храмам в России не место — Андрей Кураев

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018 281

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1177

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      7193

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      5016

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4893
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      21:27   2 Апреля 2018
      501
      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      20:22   2 Апреля 2018
      658
      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      18:32   2 Апреля 2018
      3351
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      45132