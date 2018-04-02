Огонь охватил крышу пятиэтажного дома в центре Сочи

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Сочи, 2 апреля. Серьезный пожар произошел в пятиэтажном доме в Центральном районе Сочи. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пожару присвоен 2 ранг.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Все жильцы пятиэтажки были эвакуированы. Информации по пострадавшим пока не поступало.

Отметим, что судя по видеороликам в социальных сетях, огнем охвачена практически вся крыша дома. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные.

Ранее тело женщины обнаружили пожарные в квартире в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, 25 марта в кемеровском торогово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из которых — дети. ЧП случилось по причине нарушения правил пожарной безопасности.

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