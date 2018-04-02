Не умеющие общаться истребители США F-22 и F-35 сравнили с Вавилонской башней

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Вашингтон, 2 апреля. Истребители ВВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II являются одними из самых дорогих и перспективных наработок американских авиаконструкторов, однако у них есть серьезный изъян в передаче данных.

Как сообщает агентство Bloomberg, самолеты, которые были созданы для превосходства в воздухе и нанесения точных ударов с применением технологии стелс, могут передавать информацию в штаб управления, но не могут «общаться» друг с другом, что затрудняет взаимодействие пилотов. В настоящее время пилоты для общения пользуются секретными линиями связи, но это лишь временное решение, которое, к тому же, было опробовано лишь на учениях, пишет «Экономика сегодня».

Американское издание Air Force Magazine сравнил коммуникацию между американскими самолетами со знаменитой Вавилонской башней, которая разрушилась, поскольку ее строители не понимали друг друга. По словам экспертов, в настоящее время авиастроительные компании пытаются внедрять различные улучшения, однако все они опоздали как минимум на 15 лет.

«Есть много улучшений, которые могли бы быть сделаны и должны были быть сделаны еще 15 лет назад. ВВС отложили на более поздний срок многие доработки для F-22», — отметил старший аналитик оборонной электроники в Teal Group Дэвид Роквелл.

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