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Москва, 2 апреля. США открыли второй фронт информационной войны против России, а цена обвинений Лондона в адрес Москвы в связи с так называемым «делом Скрипаля» равна цене содержимого пробирки, которую госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал миру, чтобы найти повод для вторжения в Ирак.

Таким мнением поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Вся ситуация вокруг «дела Скрипаля», на мой взгляд, показывает, что США открывают второй фронт информационной войны против России. Изначально только Вашингтон был инициаторами всех медиаатак на нашу страну и регулярно попадал за это под критику. А сейчас США решили применить тактику, чтобы еще один игрок на мировой арене выступил с такими атаками на Россию…» — отметил Шхагошев.

По его словам, Соединенное королевство также имеет свой очевидный интерес в этой «недобросовестной игре» против РФ, так как хочет плотнее сблизиться с США в условиях Brexit и скорого окончательного разрыва с ЕС.

«Цена обвинений России со стороны Лондона в отравлении Скрипаля равна цене содержания той самой пробирки, которую госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всему миру», — добавил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в начале марта в Великобритании в бессознательном состоянии был обнаружен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Не потрудившись представить доказательств, Лондон сразу же обвинил в причастности к инциденту Москву. Впоследствии Великобритания решила выслать российских дипломатов, это же вслед за королевством проделали и многие другие западные страны.

Россия также ответила высылкой иностранных дипломатов. Кроме того, в ответ на закрытие российского представительства в Сиэтле было решено прекратить работу генконсульства США в Петербурге.

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