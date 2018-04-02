Распространение мормонства в России лоббируют американские конгрессмены — депутат ГД

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Москва, 31 апреля. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что выступает против строительства в России храмов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

«Возможно, это шаг по укреплению отношений с США, — предположил Сергей Гаврилов. — Известно, что ряд крупных конгрессменов являются лоббистами распространения мормонства в России. Но инициаторы этого проекта должны понимать, что Россия — страна с традиционными ценностями, где не нужно появление новых неохристианских религий».

Напомним, 1 апреля новый президент Церкви мормонов Расселл Нельсон выступил с заявлением, в котором объявил о том, что в мире вскоре откроют семь новых храмов. Один из них, по его словам, будет открыт в России.

В 2015 году в Новосибирске прошел ряд пикетов против строительства храма мормонов. Акцию протеста провели после известия о выделении земельного участка для строительства в Новосибирске мормонского храма.

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