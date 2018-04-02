В центре Тулы обнаружили десятки гробов с человеческими останками

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Ярославль, 2 апреля. В Туле было обнаружено старинное захоронение: в ходе прокладки коммуникаций в историческом центре города рабочие наткнулись на массовое захоронение людей и фундамент старой церкви.

«Найдены фрагмент фундамента старой церкви и деревянные гробы в захоронении», — сообщила журналистам представитель горадминистрации.

В настоящее время специалисты подсчитывают точное число гробов. При этом ряд местных СМИ сообщают о 30 ящиках. Предположительно, в этом месте (на Крестовоздвиженской площади, примыкающей к улице Металлистов) были похоронены жертвы чумы XVIII века, передает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы сообщила, что более 140 уникальных артефактов обнаружены в ходе раскопок на Космодамианской набережной в Москве.

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