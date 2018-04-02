Названо самое скачиваемое приложение в российских App Store и Google Play

В закладки

Москва, 2 апреля. Онлайн-игра «Клевер» стала самой скачиваемой викториной в российских App Store и Google Play в текущем году.

Как стало известно, приложение «Клевер» установили полтора миллиона пользователей. Такие данные приводит компания App Annie. По словам главного разработчика игры Севы Жидкова, в первые же дни игра стала набирать популярность, и потребовалось подключать дополнительные ресурсы.

«Аудитория прирастает по 30% каждый день без вложений в маркетинг», — отметил Сева Жидков.

Отмечается, что 23 марта игра установила рекорд среди викторин по количеству скачиваний за сутки в российских App Store и Google Play.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.