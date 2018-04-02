Порошенко негодует из-за потери рычагов давления на Россию и Евросоюз

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Москва, 2 апреля. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление президента Украины Петра Порошенко по проекту «Северный поток – 2».

«Украина очень не хочет утратить свой статус транзитера российского газа на Запад не только по финансовым соображениям, хотя они, безусловно, значимы. Судите сами, только в прошлом году эта страна получила от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за транспортировку российского «голубого топлива», что стало существенным вкладом в национальный бюджет. Но не менее важной для Киева является возможность контролировать на своей территории экспорт российского газа в страны Евросоюза, поскольку это дает ему в руки рычаги давления и на Россию, и на партнеров в ЕС, дает возможность шантажировать обе стороны», — отметил эксперт.

Таким образом, подчеркивает Гривач, своей борьбой против газопровода «Северный поток — 2» Украина «одновременно преследует политические и экономические цели».

Напомним, Петр Порошенко в интервью германскому изданию «Берлинер Моргенпост» заявил что те, кто поддерживает «Северный поток – 2», «являются сообщниками России в ее гибридной войне», и что данный проект — «это инструмент политического давления, используемый Россией». Он также посетовал, что ввод в эксплуатацию данного газопровода приведет к потерям для украинского бюджета в 2 млрд долларов.

В прошлом году транзит российского газа через территорию Украины составил 90 млрд куб.м. газа. Проектная мощность магистрального газопровода «Северный поток — 2» составляет 55 млрд куб.м газа в год.

26 марта компания «Nord Stream 2» получила разрешение на прокладку участка «Северный поток — 2» в немецкой экономической зоне.

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