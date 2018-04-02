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Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа
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    Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

    18:32  2 Апреля 2018
    3371

    Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

    Москва, 2 апреля. Госдума заявила о необходимости ввести санкции против Латвии в связи с принятым недавно законом, который полностью переводит школьное образование на латышский язык к 2021/2022 году, сообщил Федеральному агентству новостей источник в российском парламенте.

    По мнению депутатов Госдумы, закон об образовании нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию о правах ребенка, Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, а также конституцию Латвии, которая подтверждает обязательства республики по сохранению родных языков населяющих страну народов.

    Все это, считают в Госдуме, приведет к тому, что новому поколению детей в Латвии грозит неграмотность и потеря национальной идентичности.

    «Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению», — говорится в заявлении, текст которого оказался в распоряжении ФАН.

    Авторы документа напомнили, что Латвия является членом Евросоюза и Совета Европы — организаций, которые придерживаются политики демократии и уважения к чужой культуре. При этом Рига нарушает принципы, характерные для цивилизованных стран, и принимают меры, которые затрудняют взаимное уважение и общение людей в пределах одного социума.

    В связи с этим Госдума призывает коллег-парламентариев со всего мира объединить усилия для защиты нацменьшинств в Латвии от языковой дискриминации, выражает солидарность с русскоязычным населением, которое устраивает акции протеста в прибалтийской республике, а также готовит ответные меры.

    «Государственная Дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных ФЗ от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», — отмечается в заявлении.

    Напомним, что президент Латвии Раймондс Вейонис в понедельник утвердил законопроект, запрещающий обучать школьников на родном языке. Документ предполагает, что к 2021 году все старшие классы должны обучаться исключительно на латышском языке, а к 2022 году на государственный язык в значительной степени должны быть переведены средние классы.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #россия #латвия #госдума #язык
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