Стала известна дата презентации Ford Focus нового поколения

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Бухарест, 2 апреля. Румынское представительство компании Ford назвало дату презентации модели Focus нового поколения.

Сообщение об этом появилось на официальной странице румынского представительства в Facebook. Показ пройдет 10 апреля на спецмероприятии, посвященном его запуску.

На сегодняшний день Ford Focus представлен в кузовах седан, универсал и пятидверный хэтчбек. Модель выпускается с 2010 года.

Новый Ford Focus на старте продаж будет представлен в виде пятидверного хэтчбека, который получит спортивный вариант ST-Line и люксовый Vignale. «Внедорожный» вариант и модификация в кузове универсал появятся на рынке позднее.

По предварительным данным, новый Focus будет собираться в Германии. Для базовой комплектации предусмотрен литровый турбомотор семейства EcoBoost. Кроме того, в моторной гамме будут представлены полутора- и двухлитровые двигатели на дизельном топливе.

Noul Ford Focus Numrtoarea invers a nceput! Gepostet von Ford Romania am Montag, 2. April 2018

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