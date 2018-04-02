Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

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Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом региональную и международную повестки дня. Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего — в Сирии

Отмечается, что тематика политического межсирийского урегулирования становится приоритетной. В Кремле напомнили, что российско-турецко-иранская встреча в Сочи 22 ноября как продемонстрировала общее стремление оказывать практическое содействие переговорному процессу — в интересах всех сирийцев, так и подтвердила ключевую роль трёх стран в освобождении территории САР от террористов.

Кроме того, в ходе переговоров Путин и Эрдоган затронут координацию в рамках многосторонних организаций — ШОС, ЧЭС, ОБСЕ, ООН.

В Кремле добавили, важное место в диалоге глав двух государств займут вопросы усиления координации правоохранительных ведомств в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью.

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