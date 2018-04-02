Скончалась бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы

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Йоханнесбург, 2 апреля. Бывшая супруга экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель семьи Виктор Дламин.

Как отметил мужчина, Винни Мандела умерла окружении своей семьи и близких.

«Она скончалась после продолжительной болезни, из-за которой находилась в больнице с начала года», — приводит слова Дламина агентство Reuters.

Напомним, ранее стало известно о том, что правнук легендарного композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков скончался в Санкт-Петербурге

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