Скончалась бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Йоханнесбург, 2 апреля. Бывшая супруга экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель семьи Виктор Дламин.
Как отметил мужчина, Винни Мандела умерла окружении своей семьи и близких.
«Она скончалась после продолжительной болезни, из-за которой находилась в больнице с начала года», — приводит слова Дламина агентство Reuters.
May the Hon. Winnie Madikizela-Mandela Rest In Peace. ???????????????? #RIPWinnieMandela pic.twitter.com/IG7HDxmlWY— Lindiwe Mazibuko (@LindiMazibuko) April 2, 2018
Напомним, ранее стало известно о том, что правнук легендарного композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков скончался в Санкт-Петербурге