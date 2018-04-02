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Киносети назвали невозможным перенос залов на первые этажи ТЦ
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    Киносети назвали невозможным перенос залов на первые этажи ТЦ

    18:21  2 Апреля 2018
    477

    Киносети назвали невозможным перенос залов на первые этажи ТЦ

    Москва, 2 апреля. Перенести кинотеатры с последних этажей торговых центров практически невозможно из-за особенностей строительства залов, а размещение новых кинотеатров на нижних этажах будет сопряжено с определенными техническими и финансовыми трудностями.

    Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе нескольких крупных киносетей.

    «В целом, размещение кинотеатров на последних этажах – это мировая практика, и связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, опять-таки пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто «перенести кинотеатр» с одного этажа на другой невозможно…» — рассказали в сети «Каро».  

    Представитель пресс-службы отметил, что кинотеатра — это, кроме всего прочего, еще и серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены, а также специальные зоны для проекционных. 

    В пресс-службе сетей «Синема Парк» и «Формула Кино» также усомнились в возможности перенести существующие кинотеатры на нижние этажи.

    «Реализация этой инициативы возможна в отношении новых кинотеатров, но во многом усложнит и увеличит стоимость их строительства…» — отметили в пресс-службе объединенной сети. 

    Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время на рассмотрение российских парламентариев поступит законопроект, предлагающий обязать владельцев кинотеатров размещать кинотеатры и детские парки на первом этаже здания.

    Внести правки в законодательство решили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При возгорании, которое произошло 25 марта, погибли 64 человека, пострадали около 80 граждан. Большинство погибших – дети, находившиеся в кинотеатре на последнем этаже центра.

     

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #тц #законопроект #перенос #кинотеатры #зимняя вишня #пожарная безопасность #этаж
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