США отправят почти 3600 военных на учения «Лев перед прыжком» в Иордании

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Вашингтон, 2 апреля. Центральное командование США сообщило, что отправит почти 3600 американских военнослужащих на учения «Лев перед прыжком» в Иордании 15-26 апреля.

Напомним, Иордания входит в число участников коалиции, созданной США, по борьбе с ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

В сообщении CENTCOM уточняется, что в ходе учений будет отработано взаимодействие армий двух стран: от дальних вылетов бомбардировщиков до операций по обеспечению безопасности на море и ударов наземными силами по условному противнику. Военнослужащие

Учения «Лев перед прыжком» проводят ежегодно в них принимают участие военные и других стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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