Боец ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ в Коминтерново

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Донецк, 2 апреля. Боец Донецкой народной республики погиб во время обстрела со сторону ВСУ в селе Коминтерново, сообщили в оперативном командовании ДНР.

В ДНР сообщили о новом обстреле со стороны украинской армии. ВСУ атаковали район села Коминтерново, которое находится на юге республики.

«Сегодня, во время выполнения мирной задачи по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим в ходе обстрела Коминтерново, выстрелом вражеского снайпера был убит военнослужащий ВС ДНР», — рассказали военные источники.

Боец ДНР во время выстрелов снайпера осуществлял ремонт оконного проема в одном из ранее разрушенных украинским обстрелом домов. Он не успел укрыться от огня и был убит.

«Данный факт очередной раз демонстрирует, что заявления украинского руководства о ведении, якобы, только оборонительно огня – являются откровенной ложью», — констатировали в оперативном командовании.

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