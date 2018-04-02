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Американские СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по территории США
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    Американские СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по территории США

    18:46  2 Апреля 2018
    896

    Американские СМИ спрогнозировали ядерный удар по территории США

    Американские СМИ спрогнозировали ядерный удар по территории США. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «This Terrifying Video Shows What Happens if Washington, D.C. Was Attacked with a Nuke» («Это ужасающее видео показывает, что будет с Вашингтоном, если по нему нанесут ядерный удар»), опубликованной авторитетным аналитическим изданием The National Interest.

    Хотя мы все можем спорить о том, что сегодня является экзистенциальной угрозой для человечества, все сходятся во мнении, что террористические организации и государства, такие как Северная Корея (экономика которой, к слову, меньше экономики Эфиопии), способны создавать и развивать оружие, с помощью которого можно нанести огромный ущерб другим странам. Современные виды оружия способны создавать такие разрушения, что Перл-Харбор или трагедия 11 сентября 2001 года померкнут на их фоне.

    В документальном фильме о жизни и службе бывшего Министра обороны США Дональда Рамсфелда кинорежиссер Эррол Моррис обсуждает c главным героем фильма, почему США потерпели столь сокрушительное поражение при нападении на Перл-Харбор в 1941 году: 

    Рамсфелд: «Мы не знали, что они [Япония] вообще были способны сделать то, что они сделали. Мы не знали, что они были способны сделать это так, как они сделали. У нас были люди, которые продумывали абсолютно все возможные сценарии, все мельчайшие детали, каждый шаг, который они могли сделать. И вот, в воскресенье утром их подводные лодки и авианосцы смогли подойти очень близко к Гавайям, запустить самолеты и нанести по нам сокрушительный удар».

    Американские СМИ спрогнозировали ядерный удар по территории США

    Моррис: «То есть ошибка была в том, что были продуманы не все возможные сценарии, или был недооценен противник?»

    Рамсфелд: «Они увидели и продумали гораздо больше возможностей, а мы просто гнались не за тем кроликом. То, что они сделали, — мы считали это крайне маловероятным сценарием развития событий».

    Может ли быть, что сегодня мы тоже гонимся «не за тем кроликом»? Кажется, те угрозы, которые застают нас врасплох, оставляют после себя самые серьезные разрушения.

    Чего боятся США сегодня? Очевидно, есть угрозы, о которых нам чаще всего рассказывают СМИ: ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), Россия, Северная Корея и Китай.

    Итак, что может оказаться следующим «маловероятным сценарием», воплотившимся в жизнь?

    Это видео дает ответ на этот вопрос. Может ли быть, что какая-то террористическая группа или государство тайно строит планы по нанесению ядерного удара по США?

    В видеоролике, озвученном бывшим министром обороны США Уильямом Дж. Перри, демонстрируется, что такая возможность определенно есть. Возможно, некоторые моменты в видео кажутся слишком драматизированными, и следует отметить, что Перри — сторонник запрета ядерного оружия, однако главный смысл видео таков: остерегайтесь того, что кажется вам наименее вероятным.  

    Политики часто говорят о терроризме как об «экзистенциальной угрозе», что, несомненно, является преувеличением, — у террористов нет возможности угрожать существованию развитых государств... Если только у этих террористов нет ядерного оружия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #северная корея #ядерное оружие
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