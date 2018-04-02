Секретный «гоп-гоп-гоп»: украинский артист Данилко рассказал о закрытых выступлениях в России

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Киев, 2 апреля. Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, выступает на закрытых мероприятиях в России.

«Конечно, я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция: гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются…», — сообщил он местным СМИ.

Артист рассказал, как на подобных праздниках гуляющие поют «Червону руту» или «гоп-гоп-гоп»: они все радуются, они все переживают». «Поэтому я там выступаю, это дело каждого», — добавил он.

Как отмечает телеканал «Думская ТВ», Данилко заметил, что попытки срывать концерты являются «проплаченными», заявив, что «это лишь банальная попытка пропиариться».

Напомним, украинские радикалы неоднократно подвергали резким нападкам своих артистов-земляков из-за своих выступлений в России. В частности, в минувшем году в Одессе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы в клубе «Ибица». Позже там пришлось отменить концерт и украинскому певцу Ивану Дорну.

Ранее стало известно о регистрации в Верховной раде законопроекта о введении целевого гастрольного сбора в поддержку вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России.

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