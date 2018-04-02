Главные новости 2 апреля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 2 апреля.

У Киева не получится добиться ни перемирия, ни введения миротворцев в Донбасс, если украинские власти не начнут считаться с существованием ДНР и ЛНР. Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе.

Военный эксперт высоко оценил успешные испытания новой российской противоракеты, предназначенной для отражения ударов средств воздушно-космического нападения условного противника. Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты.

Британские следователи не исключают вариант, при котором бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией могли отравиться гречневой крупой. Об этом пишет британский таблоид The Sun. «Дело Скрипаля»: The Sun узнала о гречке с «Новичком».

Строители Крымского моста протестировали освещение на всем протяжении автотрассы через Керченский пролив. По итогам работ представители службы контроля качества подтвердили, что освещенность дороги полностью соответствует проектным расчетам. Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы.

На заявление Бориса Гребенщикова о готовности посетить Крым и Донбасс с гастролями без оглядки на Киев отреагировал член экспертного совета Госдумы по развитию информационного общества и СМИ. «С придурками общаться не собираемся»: на заявление БГ по Крыму и Донбассу отреагировал член экспертного совета Госдумы.

Американский сенатор Линдси Грэм признал неэффективность экономических санкций против России. В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России.

Вера Савченко обратилась с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу в связи с арестом и преследованием ее сестры, депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Сестра Савченко попросила помощи у Трампа.

Ни в одной российской компании не подтвердили факты сотрудничества с украинским пранкером Евгением Вольновым, хотя на его странице на видеохостинге YouTube размещены их бренды. Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях.

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне. О том, что российскому лидеру поступало подобное предложение, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне.

ВКС РФ нанесли удары по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Джейш аль-Ислам» сдала САА свои позиции в Думе, в Хомсе идут бои между САА и «Джейш аль-Наср». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 2 апреля 06.00: ВКС РФ атакуют ИГ в Дейр-эз-Зоре, «Джейш аль-Ислам» сдала САА позиции в Думе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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