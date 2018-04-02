Госдума вскоре рассмотрит антикоррупционные проекты Путина — Володин

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Москва, 2 апреля. Депутаты Государственной думы Российской Федерации вскоре рассмотрят на пленарном заседании предложенные главой государства Владимиром Путиным антикоррупционные проекты. Об этом заявил журналистам в понедельник председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Сегодня законопроекты направлены в профильные комитеты: комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по государственному строительству и законодательству и комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов», — добавил он, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о том, что парламентарии приступили к подготовке к законодательному обеспечению реализации послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено в начале марта.

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