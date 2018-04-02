Торгпредство России в США по факту прекратило деятельность — правительство РФ

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Екатеринбург, 2 апреля. Торговое представительство России в США фактически прекратило свою деятельность на фоне дипломатического противостояния между Москвой и западными странами. Об этом в понедельник заявил заместитель министерства экономического развития РФ Алексей Груздев, выступая перед студентами Уральского федерального университета.

«С этой точки зрения (помощи в поисках деловых контактов — прим. ФАН) де-факто сворачивание деятельности торгпредства в США, отсутствие дипломатов с соответствующей подготовкой европейских, конечно же, это окажет влияние», — отметил он.

Напомним, что США выслали несколько десятков российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая ранее обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Несмотря на то, что Лондон не предоставил никаких доказательств вины Москвы, а все обвинения выдвигались с формулировкой «велика вероятность», действия Великобритании поддержал целый ряд западных стран, включая Соединенные Штаты. Кроме того, американские власти распорядились закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Россия в ответ выслала из страны американских дипломатов и закрыло консульство США в Петербурге.

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