Путин и Эрдоган обсудят расширение контактов в сферах образования, науки и культуры

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Москва, 2 апреля. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обменяются мнениями по расширению и совершенствованию контактов в сферах образования, науки, культуры и искусства, информации по линии институтов гражданского общества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно приведенным данным, главы двух государств также обсудят расширение деятельности Форума общественности, основная функция которого — углубление общественно-гуманитарных связей.

«Речь пойдет и о подготовке к проведению в 2019 году «перекрестного» года культуры и туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к наполнению программы мероприятий подключатся открывшийся 14 марта в Москве Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре, а также действующий в Анкаре Российский центр науки и культуры.

В Кремле также подчеркнули, что большое значение имеет взаимодействие в области туризма. Российская сторона уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности отдыха россиян в Турции. Турецкая республика вновь стала одним из популярных мест отдыха россиян.

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