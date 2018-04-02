2 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин примет участие в трехсторонней встрече по Сирии

Самолет Москва — Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира Самолет, совершающий перелет из Москвы в Бангкок, возвращается в аэропорт отправления из-за смерти одного из пассажиров. Воздушное судно было вынуждено совершить разворот над Индией. Причиной для принятия такого решения командиром экипажа стала смерть пожилого мужчины на борту самолета. Лайнер возвращается в столичный аэропорт «Шереметьево».

Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан Каспийскую флотилию Военно-морского флота России переведут из Астрахани в дагестанский город Каспийск. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что планируется «кратное» увеличение численности ее личного состава. По словам Шойгу, решение о смене дислокации Каспийской флотилии уже принято, в Дагестане развернулась стройка пирсов, причалов, пунктов обслуживания и жилья. Министр обороны отметил, что перевод флотилии окажет влияние на обеспечение безопасности границ России на Каспийском море.

Путин примет участие в трехсторонней встрече по Сирии в Анкаре Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару примет участие в трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. Согласно приведенной информации, помимо трехсторонней встречи, российский лидер также будет участвовать в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав государств двух стран. Одной из центральных тем совещания станет проведение конституционной реформы в Сирии.