В Белом доме подтвердили, что Трамп предложил Путину встретиться

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Вашингтон, 2 апреля. В Белом доме подтвердили информацию о том, что президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне.

Пресс-секретарь резиденции американского президента Сара Сандерс заявила, что Трамп действительно обсуждал с Путиным встречу и ряд возможных мест, где бы переговоры могли состояться. В том числе речь шла о встречи американского и российского президентов в столице США.

«(Путин и Трамп — прим. ФАН) обсудили двустороннюю встречу в не столь отдаленном будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом», — цитирует Сандерс ТАСС.

Напомним, о том, что Трамп предлагал Путину встретиться, 2 апреля рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, после того, как случился новый сбой в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, тема больше не поднималась.

Отметим, 20 марта президент США поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

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