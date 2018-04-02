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Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек
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    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    19:30  2 Апреля 2018
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    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    Сирия, 2 апреля. Конвой из пяти автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинул Думу, при взрыве СВУ в Ракке пострадало 10 гражданских, жители Маарет ан-Нумана вышли на митинг в поддержку присутствия ВС Турции в городе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия».

    «Джейш аль-Ислам»: эвакуируется из Думы.

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    Боевики «Джейш аль-Ислам» продолжают покидать Думу. Местный Telegram-канал (@Syrianow10) передает, что из города выехало пять автобусов с радикалами и членами их семей. Напомним, исламисты приняли условия, предложенные Сирийской арабской армией (САА), и согласились сдать свои позиции в Восточной Гуте, сложить оружие, получив взамен возможность эвакуироваться в Джараблус.

    Всего из освобожденных ранее Арбина, Замалки, Джобара и Айн Тармы вывезено более 41 тысячи радикалов. Боевики незаконных вооруженных формирований и члены их семей эвакуируются в провинцию Идлиб.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    На юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях поселений Джазрая, Заммар и Усмания.

    В западной части региона продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 нарушили перемирие, заключенное между коалициями накануне, и атаковали позиции противника в районе Дарат Иззы.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА). О столкновениях пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@nabaamedia).

    Одновременно с этим Telegram-канал (@ammarjohmani) передает, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в районе поселения Даиль.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Twitter-канал (@ on_shield) передает, что турецкие военные посетили Хан Шейхун и рассматривают возможности развертывания в городе наблюдательного пункта. Одновременно с этим один из местных YouTube-каналов (@ShaamNetwork S.N.N) опубликовал видео, на котором запечатлен митинг жителей Маарет ан-Нумана. Население города выступает за то, чтобы солдаты ВС Турции вошли в поселение.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    В административном центре провинции Ракка неизвестные боевики бросили в толпу мирных жителей шумовую гранату, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AzadiRojava). В результате происшествия 10 гражданских получили ранения.

    Также Twitter-канал (@EasternMediafax) пишет, что в столице региона и в ее окрестностях отмечаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами ополчения. Напомним, жители захваченных курдами районов Ракки организовали собственные добровольческие отряды для сопротивления произволу бойцов SDF.

    Провинция Хама

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@huseyinbozan), что турецкие военнослужащие посетили города Кафр Зета, Аль-Латамина и Мурек. По данным автора публикации, возможно на территории одного из населенных пунктов появится новый наблюдательный пункт ВС Турции.

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Бурайгит и Думейна на юге провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации пишет Twitter-канал (@MasarPressNet).

    Ирак

    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

    В восточной части Мосула сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате инцидента пострадало четыре ребенка.

    Подконтрольное «Исламскому государству»1 информационное агентство «Аль-Амак» пишет, что в районе сирийско-иракской границы на мине, заложенной ИГИЛовцами, подорвался бульдозер «Хашд аш-Шааби». Ранее сообщалось, что солдаты иракской армии совместно с ополченцами уничтожили 65 боевиков ИГ1 в пустыне провинции Анбар. Кроме того проправительственные силы захватили 10 транспортных средств ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #мосул #ирак #ракка #идлиб #даръа #джейш аль-ислам #дума #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 2 апреля 16.30: два поселения Хамы перешли под контроль САА, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»
    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР
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