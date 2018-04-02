Путин и Роухани на встрече в Анкаре обсудят иранскую ядерную программу

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Роухани в Анкаре обсудит вопросы, которые касаются Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках визита в Анкару президент России 4 апреля встретится с лидером Ирана. Путин и Роухани обсудят сотрудничество двух в стран, в частности в экономической и культурной сферах.

Представители двух стран коснуться и вопросов региональной повестки.

«В ходе встречи президента России с иранским лидером планируется обсудить широкий круг вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также тематику подготовки Пятого каспийского саммита», — заметили в пресс-службе Кремля.

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