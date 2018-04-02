Путин и Эрдоган обсудят вопросы отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом вопросы отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельскохозяйственных товаров. Кроме того, главы двух государств могут обсудить также меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ожидается дальнейшее обсуждение вопросов отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельскохозяйственных товаров, поставляемых из России и Турции на национальные рынки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что российская сторона сняла значительную часть ограничений на импорт турецкой сельхозпродукции.

Проект сборочного производства автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» турецкой компании «MersaOtomotiv» и российского холдинга «Группа ГАЗ» является примером производственной кооперации. Сейчас планируется вывод на рынок Турции новых моделей «ГАЗель Некст», «Урал Некст», автобусов.

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