Актер Гусенгаджиев приговорен к 22 годам колонии за педофилию

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Москва, 2 апреля. Российского актера Мухтара Гусенгаджиева признали виновным в растлении малолетних и изготовлении детской порнографии. Актер, исполнивший одну из ролей в сериале «Последний из Магикян», приговорен к 22 годам колонии строго режима и принудительному лечению.

Актер совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей родственников и знакомых. Он также знакомился с женщинами, у которых были дети, и совершал в отношении них противоправные действия. Следствие установило, что это происходило с 2012 по 2015 год.

При обысках сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеоматериалы с детской порнографией.

«Мой племянник и смонтировал это видео», — цитирует Infox.ru одну из потерпевших.

53-летний актер вину свою не признает и считает, что это сделано, чтобы отобрать у него квартиру на Котельнической набережной в Москве.

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