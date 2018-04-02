Почти половину российского проката составляют отечественные фильмы — Фонд кино

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Москва, 2 апреля. Доля отечественных фильмов в российском прокате достигла 48,9%. Такие данные за I квартал 2018 года приводит пресс-служба Фонда кино. Таким образом, доля российских фильмов в прокате за год выросла в 1,5 раза.

С начала года российские картины собрали в кинотеатрах 7,6 млрд рублей. Неоспоримым лидером оказалась спортивная драма «Движение вверх», которая обеспечила 18% от всех сборов в стране и 37% от сборов только российского кино. На втором месте расположился фильм «Л\д», который обеспечил 9% сборов и 19% сборов российского кино.

По словам министра культуры Владимира Мединского, число зрителей, приходящих в кинотеатры на российские фильмы, достигло максимума за последние 25 лет. Не менее 55 млн человек в стране обеспечивают кассу отечественному кинопроизводству. Этот показатель вдвое больше посещаемости российских фильмов пятилетней давности.

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