РФ готовит ответ на повышение пошлин США на импорт стали и алюминия

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Екатеринбург, 2 апреля. Российская сторона готовит ответ на пошлины на сталь и алюминий, которые ввели Соединенные Штаты Америки. Об этом в понедельник заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп повысил пошлины на сталь (до 25%) и алюминий (до 10%).

«Россия внимательно следит и активно участвует во всех процессах. Оценка, официальная оценка будет дана, и соответствующие заявления будут подготовлены. Я не уполномочен предвосхищать решения правительства, такие решения готовятся», — подчеркнул российский политик в своем выступлении перед студентами Уральского федерального университета.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Сергей Шатиров указал на то, что Вашингтон нарушил международные принципы торговли.

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