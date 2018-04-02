Путин и Роухани намерены нарастить культурно-гуманитарные обмены между Россией и Ираном

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан Роухани на встрече обсудят вопросы наращивания культурно-гуманитарных обменов между странами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Роухани встретятся в Анкаре 4 апреля. Президенты России и Ирана намерены обсудить широкий круг вопросов региональной повестки дня.

«Традиционно важная тема переговоров – наращивание культурно-гуманитарных обменов», — заметили в Кремле.

Отмечается, что за последний год Ирану было выделено 100 стипендий для обучения студентов за счет средств российского бюджета

«В 10 иранских университетах действуют кафедры русского языка и литературы, — уточнили в пресс-службе. — Осенью планируется проведение Недели культуры Ирана в России».

В Кремле особенно отметили сотрудничество Московской государственной консерватории имени Чайковского и Художественно-культурного фона имени Рудаки. В прошлом году был открыт класс иранской классической музыки. В России регулярно проводятся концерты иранских исполнителей.

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