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«Проиграет весь мир»: в Москве ответили на планы США экономически изолировать РФ
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    «Проиграет весь мир»: в Москве ответили на планы США экономически изолировать РФ

    18:00  2 Апреля 2018
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    «Проиграет весь мир»: в Москве ответили на планы США экономически изолировать РФ

    Накануне американский сенатор Линдси Грэм высказал мнение, что имеющиеся антироссийские санкции не работают и надо ввести новые, устроив экономическую изоляцию России. Ее он видит в ограничении потребления российских нефти и газа на Западе. Эти планы парламентария оценили в Москве.

    По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, в США не в первый раз говорят об экономической изоляции России и даже предпринимают соответствующие попытки, но эффект от них не тот, который хотят американцы.

    «Первые попытки экономической изоляции России с введением санкций провалились. Они дали толчок развитию нашей промышленности и сельскому хозяйству. Конечно, Западу есть что противопоставить нам. Но мы не должны бряцать оружием и показывать свою мощь, чтобы принудить сесть с нами за стол переговоров. Вместе с тем в послании верховного главнокомандующего было отмечено, что мы не будем играть по их правилам», — сказал Юрий Швыткин в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Парламентарий отметил, что санкции вредят как нашей стране, так и тем, кто их вводит против нас. При этом он уверен, что отвечать надо зеркально.

    «Есть страны, которые вместе с нами входят в блоки — тот же БРИКС, тот же ШОС. И если мы вместе дадим зеркальный ответ западным санкциям, это будет значимо для Запада», — полагает депутат.

    «Проиграет весь мир»: в Москве ответили на планы США экономически изолировать РФ

    Политолог Дмитрий Некрасов считает, что «ничего такого, что приведет к нашей смерти и немедленному изменению обстоятельств», Запад придумать не может.

    «Наиболее ощутимые вещи вроде ограничения экспорта углеводородов из России невозможны в перспективе 10-15 лет, и даже если это делать, надо ежегодно тратить десятки миллиардов долларов, чтобы построить другие трубопроводы, другие НПЗ и так далее. И все это объективно приведет к росту цен на нефть. Такие санкции вводить не станут», — уверен Дмитрий Некрасов.

    Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин добавил, что даже если предположить фантастическую ситуацию, при которой к сенатору Грэму прислушаются и перестанут покупать российские газ и нефть, с Россией ничего страшного не произойдет, поскольку «запас прочности у российской экономики огромный».

    «Да, это будет ударом по российскому бюджету. С точки зрения ВВП и других возможностей мы вернемся к началу нулевых годов. Заметьте, в это время не было никаких катастроф и ужаса ужасного. Жили как-то и жили. Но проблема в том, что отношения России с Западом — это игра на взятие измором друг друга, и в долгосрочной перспективе ничего хорошего здесь не получится ни с чьей стороны», — считает Борис Надеждин.

    Он также отметил, что большой конфликт с Россией, который, по мнению США, должен нас наказать, для Евросоюза оборачивается большими проблемами, потому что там возникают противостояния.

    «На мой взгляд, дальнейшее нагнетание обстановки никому не нужно вообще. От этого проиграет весь мир», — считает эксперт.

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    Автор: Марина Степанова
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    #санкции #россия #сша #юрий швыткин #линдси грэм #борис надеждин #дмитрий некрасов
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